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Haydar Dümen hayatını kaybetti

Türk psikiyatrist ve yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti.

Uzun yıllardır Posta Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Haydar Dümen hayatını kaybetti.

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Haydar Dümen'in cenazesi dün defnedildi.

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Acı haberi, gazeteci Mehmet Coşkundeniz sosyal medya hesabından duyurdu.

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Coşkundeniz paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Gazetemiz Posta'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın"

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