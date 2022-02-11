Haydar Dümen hayatını kaybetti
Türk psikiyatrist ve yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti.
Uzun yıllardır Posta Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Haydar Dümen hayatını kaybetti.
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Haydar Dümen'in cenazesi dün defnedildi.
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Acı haberi, gazeteci Mehmet Coşkundeniz sosyal medya hesabından duyurdu.
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Coşkundeniz paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Gazetemiz Posta'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın"
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