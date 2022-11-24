Hayatını kaybeden öğretmenleri saygıyla anıyoruz!

Ayşenur Alkan, 21 yaşındaydı. Gaziantep Karkamış'a YPG/PKK'nın düzenlediği roketli saldırıdan öğrencilerini korumak için herkesi sığınağa indirdi. Sığınağa gelemeyen öğrenci olup olmadığını kontrol etmek için sığınaktan çıktığında, okula isabet eden roketli saldırıda şehit oldu.