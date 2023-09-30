Hayat Eve Sığar uygulaması 10 ay sonra ilk kez güncellendi
Kovid-19 pandemisinde tüm Türkiye'nin kullandığı "Hayat Eve Sığar" uygulaması 10 ay sonra ilk kez güncellendi. Eris varyantının Türkiye'de görülmesinin ardından uygulamanın güncelleme alması akıllarda soru işaretleri oluşturdu.
Kovid-19 pandemisinde tüm Türkiye'nin kullanmak zorunda kaldığı, içinde Kovid-19 yoğunluk haritası ve aşı bilgilerimizin de bulunduğu "Hayat Eve Sığar" uygulaması 10 ay sonra ilk kez güncelleme aldı.
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Bir zamanlar AVM'lere ya da kapalı alanlara girerken bulundurmak zorunda olduğumuz "HES kodu" da bu uygulamada yer alıyordu.
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Türkiye'de Eris varyantının görülmesi ve yurt genelinde grip ve benzeri semptomların artmasının ardından "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme gelmesi akıllarda soru işareti oluşturdu.
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"Hayat Eve Sığar" uygulaması sosyal medyada gündem olurken, 'yeniden kapanma olacak mı' soruları sorulmaya başladı.
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