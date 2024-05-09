Bir döneme “hayalet sevgilim” şarkısı ile damga vuran İrem Yağcı’nın şimdiki mesleği ve son hali şaşırttı!
2000’li yılların başında ‘Hayalet Sevgilim’ şarkısıyla kısa sürede popüler olan İrem, müzik kariyerini bir anda noktalamış ve kayıplara karışmıştı. Yıldızı kısa sürede parlayıp aynı hızla sönen İrem Yağcı bakın şimdi ne yapıyor?
Bir akşam arkadaşlarına ‘Hayalet Sevgilim’ şarkısını söylerken, arkadaşlarından biri telefonuna kaydetmiş, internete yüklemiş ve İrem Yağcı fenomen haline gelmişti.
Bu şarkıyı intihar eden eski sevgilisine yazdığını söyleyenler de oldu, öldürdüğü sevgilisine yazdığını söyleyen de oldu. Ama hepsi birer şehir efsanesiydi.
‘Hayalet Sevgilim’ ve ‘Git’ şarkısı ile dillere adeta pelesenk olan şarkıcı İrem, tam ünlü olmuşken bir anda müzik piyasasından kayboldu.
Kısa sürede şarkılarıyla sevilen İrem’in, neden müziği bıraktığı, şimdilerde ne yaptığı ise merak ediliyor. Peki, ‘Hayalet Sevgilim’ şarkısıyla tanınan İrem kimdir? ‘Hayalet Sevgilim’ İrem şimdiki mesleği nedir? ‘Hayalet Sevgilim’ İrem müziği bıraktı mı? Hayalet Sevgilim’ İrem şimdi ne yapıyor? İşte, ‘Hayalet Sevgilim’ şarkısıyla tanınan İrem Yağcı’ya dair merak edilenler…