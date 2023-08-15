Hawaii'de ölü sayısı 99'a yükseldi!

CBS News kanalına konuşan Hawaii Valisi Josh Green, Büyük Ada ve Maui Adası'nda devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 99'a yükseldiğini söyleyen Green, ölü sayısının artmasının beklendiğini aktardı.

Green, 12 bin kişinin yaşadığı Lahaina kasabasının neredeyse tamamının yandığını belirterek "Burada tahribat ve yıkım dışında görülecek bir şey kalmadı." dedi.

Arama kurtarma çalışmalarının ve cesetlerin kimlik tespitinin zaman alacağını söyleyen Green, "Yıkıma tanık olmak istedikleri için Lahaina'ya gelen insanlar, büyük olasılıkla ölenlerin kemikleri üzerinde yürüdüklerini bilsinler." diye konuştu.

Green, 402 otel odası da dahil olmak üzere 2 bin kadar konutun, evlerini kaybeden kişiler için hazır hale getirildiğini kaydetti.