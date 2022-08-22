Havlayan kadın dehşeti! Polis aracında kelepçeden kurtuldu, silah alıp ateş açtı

ABD'nin orta kesimindeki Oklahoma eyaletinde bir kadın, ev sahibinin polise açtığı telefonun ardından gözaltına alındı.

50 bin nüfuslu Grady County şehrinde yaşayan Dale Moses, 36 yaşındaki kiracısı Rachel Zion Clay'in tuhaf davranışları üzerine polise ihbarda bulundu. Ev sahibi, Rachel Zion Clay'i evin arka bahçesinde sürünüp havlarken görmüştü. Çağrıya yanıt veren polisler Clay'in evine gelip kadını kelepçeledi ve polis aracına bindirdi.

Ne olduysa, tam da bu andan sonra oldu. Polis aracının güvenlik kamerası görüntüleri, 36 yaşındaki Clay'ın kısa bir uğraş verip sağ elini kelepçeden kurtardığını gösteriyor.

Ardından aracın ön tarafına uzanıp bir anahtar alıyor ve silahların konulduğu bölmeyi açıyor. ABD'deki neredeyse tüm toplu katliam saldırılarında kullanılan AR-15 otomatik tüfeğini eline alan kadın, mermiyi namluya sürüp ateş açmaya başlıyor.

Rachel Zion Clay'in ateşlediği kurşunlar ev sahibi Moses ile şerif yardımcısını yaraladı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, olay yerindeki polislerden birinin merkezle telsiz bağlantısı kurup ateş altında kaldıklarını ve acil yardıma ihtiyaç duyduklarını söylediği duyuluyor.

Ev sahibi ve polisin hafif yaralandığı ilk ateşin ardından ekipler Rachel Zion Clay'i dört saatte ancak ele geçirebildi. Polis aracının içinde barikat kurup dört saat direnen saldırgan en sonunda teslim oldu.

Yerel medyanın yayınladığı görüntülerde, yere yatarak teslim olan saldırganın etrafında ağır silahlı SWAT ekibinin bulunduğu göze çarptı.

Adli Tıp'ta yapılan analizlerde, yaklaşık 10 el ateş eden Rachel Zion Clay'in vücudunda uyuşturucu bulunduğu tespit edildi.

Üç ayrı cinayete teşebbüs suçlamasından hakim karşısına çıkacak saldırgan,1 milyon dolar ödemesi halinde kefaletle serbest kalma hakkına sahip.

Grady County şerif yardımcısı Gary Boggess, polis araçlarında bazı değişikliklere gidileceğini belirtip Clay'in silah ele geçirip saldırıya geçmesini milyonda bir görülecek bir olay olarak tanımladı.