HAVELSAN'dan önemli adım

Bugün, HAVELSAN’ın Ankara’daki ana yerleşkesinde logo tanıtım lansmanı düzenlendi.

Lansmanda konuşma yapan HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, geliştirdikleri dijital birliklere ilişkin bilgi verdi.

İnsansız hava ve kara araçlarımıza ortak harekat kabiliyeti kazandırdık!



Dijital Birliklerimiz;



➡️Faydalı yük ve alt sistemler entegre edilerek tek merkezden müşterek harekat yapabilecek,



➡️Operasyonlarda kuvvet çarpanı olarak önemli bir üstünlük sağlayacak.



Hayırlı olsun.🇹🇷 pic.twitter.com/2w5vHEkcPV — HAVELSAN (@HAVELSANResmi) December 8, 2020

“Yeni vizyonumuzun bir parçası olan geleceğin teknolojileri ile attığımız önemli bir adımı sizlerle paylaşmak istiyoruz." diyen Nacar, "Geleceğin harekat sahasına yönelik olarak adına dijital birlikler dediğimiz teknolojilerde önemli bir ilerleme kaydettik.

Sene başında verdiğimiz sözü tuttuk ve bir yıl bitmeden önce hem insansız kara aracımızı (İKA) hazır hale getirdik, hem de sürü zekasıyla bu sistemleri birlikte harekat yapabilecek düzeye getirdik. Bu sistemler üzerinde faydalı yük ve alt sistem entegre edildiğinde önümüzdeki yıldan itibaren tek bir merkezden müşterek harekat yapabilecek ve operasyon sırasında dijital birliklerimiz kuvvet çarpanı olarak önemli bir üstülük sağlayacaktır.

Bu anlamlı güne özel ve tarihe not düşmek amacıyla yaptığımız açıklamamıza ek olarak şunu da belirtmekte fayda görüyoruz; Sürü zekalı insansız sistemler, HAVELSAN’ın faaliyet alanlarındaki pek çok sürprizimizi inşallah önümüzdeki günlerde ve özellikle yeni teknoloji kampüsümüzde faaliyet göstermeye başlayacağımız 2021 yılında milletimizle paylaşmaya devam edilecektir.” ifadelerini kullandı.