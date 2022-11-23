Havaist, yarın öğretmenleri ücretsiz taşıyacak
İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı ile İstanbul'un birçok noktası arasında yolcu taşımacılığı hizmeti sunan Havaist, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere ücretsiz hizmet verecek.
Havaist'ten yapılan açıklamaya göre, öğretmen kartını ibraz eden öğretmenler, yarın Havaist araçlarını ücretsiz kullanabilecek.
Sefer saatleri, duraklar ve detaylı bilgilere "hava.ist" internet sitesi ve Havaist'in mobil uygulamasından ulaşılabilecek.
Yorumlar