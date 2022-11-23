Havaist, yarın öğretmenleri ücretsiz taşıyacak

Havaist'ten yapılan açıklamaya göre, öğretmen kartını ibraz eden öğretmenler, yarın Havaist araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

Sefer saatleri, duraklar ve detaylı bilgilere "hava.ist" internet sitesi ve Havaist'in mobil uygulamasından ulaşılabilecek.