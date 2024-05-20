Havacılık kazalarında vefat eden devlet başkanları ve siyasetçiler
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetinin helikopter kazası geçirmesi, havacılık kazalarında ölen devlet başkanlarını ve önemli görevlerde bulunan siyasetçileri gündeme getirdi. İşte, havacılık kazaları ve olaylarında vefat eden isimler…
Geçmişten bugüne devlet başkanları ve siyasetçilerin yaşamını yitirdiği, kayıtlara geçen pek çok havacılık kazası bulunuyor. Bugüne kadar 20 devlet başkanı veya başbakan hava araçlarının geçirdiği kazalarda öldü. Aynı zamanda ülkelerine önemli katkılar sağlayan siyasetçilerden de hava kazaları sonucunda yaşamını yitiren isimler yer alıyor. Peki, geçmişten bugüne havacılık kazaları ve olaylarında vefat eden devlet başkanları kim? İşte, havacılık kazaları ve olaylarında vefat eden devlet başkanlarının isimleri…
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Praguay Başkanı (1940)
Mareşal Jose Felix Estigarribia
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Amerikalı Siyasetçi (1941)
William Devereux Byron
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Macar Politikacı (1942)
István Horthy
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