Havacılık kazalarında vefat eden devlet başkanları ve siyasetçiler

Geçmişten bugüne devlet başkanları ve siyasetçilerin yaşamını yitirdiği, kayıtlara geçen pek çok havacılık kazası bulunuyor. Bugüne kadar 20 devlet başkanı veya başbakan hava araçlarının geçirdiği kazalarda öldü. Aynı zamanda ülkelerine önemli katkılar sağlayan siyasetçilerden de hava kazaları sonucunda yaşamını yitiren isimler yer alıyor. Peki, geçmişten bugüne havacılık kazaları ve olaylarında vefat eden devlet başkanları kim? İşte, havacılık kazaları ve olaylarında vefat eden devlet başkanlarının isimleri…