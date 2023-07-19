Havaalanında karniyol cinsi 1240 canlı arı ele geçirildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yurt dışından Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen yabancı uyruklu bir kişinin, şüphe üzerine bagajları fiziki kontrole tabi tutuldu.

Yapılan kontrollerde, 205 şeffaf kutu içinde toplam 1240 karniyol cinsi canlı arı bulundu.

Arılar, koruma altına alınması için Pendik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Karniyol cinsi arı

​​​​​​​Öte yandan arıların ırkını araştıran ekipler, bu ırkın çevre koşullarına daha çabuk adapte olduğunu ve ilkbahar döneminde daha kısa zamanda çoğaldığı için bal ve polen veriminin diğer ırklardan yüksek çıktığını belirledi. Bu nedenle söz konusu arı ırkının kaçakçıların faaliyetlerine konu olduğu tespit edildi.