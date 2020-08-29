Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor.

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da sıcaklıkların, hafta sonundan itibaren artarak mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, batı kesimlerde hafta sonu bölge genelinde hava sıcaklıklarının artarak, mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca etkili olmasının beklendiği belirtilen açıklamada, sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

AKDENİZ

Diğer yandan, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artacağı bildirildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezince yapılan açıklamaya göre, bölge sıcak havanın etkisinde olacak. Bu doğrultuda hava sıcaklıklarının, bölge genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgede hafta boyunca yağış beklenmiyor.

Havanın az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının Burdur ve Isparta'da 34 ila 38 derece, Muğla ve Antalya'da ise 36 ila 41 derece arasında olması bekleniyor.

Açıklamada, yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

MARMARA

Diğer taraftan, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sıcaklıklarının artarak, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgede yağış beklenmiyor.

Hafta sonu ve bir sonraki hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Bölge illerinde en yüksek sıcaklıkların İstanbul 31-33, Edirne 37-38, Kırklareli 33-35, Tekirdağ 29-31, Kocaeli 32-37, Sakarya 35-38, Yalova 30-35 derece civarında görülmesi bekleniyor.