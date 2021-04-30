"Hava savunma sistemlerimiz devreye giriyor, seri üretimleri başladı"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gitti. Karabağ Zaferi'nde yerli SİHA ve mühimmatların etkinliğine dikkat çeken Demir, savunma sanayiindeki son duruma ilişkin bilgiler verdi.

TRT Haber'e özel açıklamalar yapan Demir, yerli hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini, seri üretimlerinin başladığını ve onların teslimatlarının olacağını açıkladı:

"Savunma sanayi ürünlerine çok büyük bir ilgi oluştu, oluşmaya da devam edecek. Bu oluşan ilginin çok daha yukarılara gittiğini görüyoruz. Biz ürünümüzün ne kadar iyi olduğunu ne kadar söylersek söyleyelim sözden öte görmek ve özellikle sahada etkinliğini ispatlamak çok önemli bir gösterge..."

"Yabancı kaynaklı sistemler yerlileşecek"

"2021’de bazı yabancı kaynaklı sistemlerin yerlileştiğini göreceğiz" diyen Demir altyapıyı yani cephaneyi oluşturan patlayıcı ve çeşitli kimyasallar alanında atılan adımların olacağına, insansız kara, deniz ve hava araçlarının yaygınlaşacağına dikkat çekti:

"Bu bir yolculuk ve sürekli olacak. Teknoloji üst üste koya koya gidecek. Ürünü bir an önce sahaya sürmek, olgunlaşma sürecini sahada görmek ve geri bildirimlerle yolculuk yapmak çok daha etkin bir yöntem. Bunu da hayata geçirdiğimizi göreceğiz" dedi.

İsmail Demir, Azerbaycan ile temasların dost ve kardeşlik ruhu içinde devam ettiğine dikkat çekti: "Karabağ harekatı sırasında gördük ki Azerbaycan'ın öz topraklarını işgalden kurtarmak için yıllardır müzakere masasında yaptığı çabaların boş çıkması, netice almaması sonrasında işi kendi ellerine alıp topraklarını geri alma konusunda sahaya koydukları kabiliyetler ve ürünler çok önemli oldu."

"Azerbaycan ile ortaklık gündemde"

Azerbaycan'ın sahada kabiliyet gösteren ve fark doğuran tüm Türk ürünleri ile ilgilendiğini belirten Demir şu açıklamaları yaptı:

"Harekat sırasında alınan dersler ile beraber daha güçlü olmak için iki ülke de hazır olmalı. Kardeşlerimizle muharebe sırasında olduğu gibi sonrasında da faaliyetlerimiz sürüyor. Azerbaycan ile tesis kurma, ortaklık oluşturma, teknoloji paylaşımı ve transferi gündemde... Hızla adım atmamız gerekiyor. Çünkü netice önemli. Bu konuşmalar, işin planlanması ve stratejilerin kurulması açısından önemli. Harekat sırasında alınan derslerle beraber ileride daha güçlü olmak, iki ülkenin bu kardeşlik boyutunu kuvvet anlamında 'Hazır ol cenge eğer ister isen sulh-ü salah' atasözünde olduğu gibi kuvvetli, hazır olmayı iki ülkenin yapması gerekiyor. Burada da yakın bir iş birliği ve ortaklık önemli.

Savunma sanayii ve teknolojilerinde mevcut kabiliyetlerimizi daha ileri aşamaya taşımak, iki ülkenin iş birliğini, dostluğunu, emektaşlığını savunma sanayii yerlileştirilmesi ve milli ürünler oluşturulması konusunda da bir araya getirmek üzere faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu faaliyetlerin bir parçası olarak da bugünkü ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaret de inşallah ortak çalışmaların inkişaf ettirilmesi yönünde yeni bir adım olacak. Ziyaretler ve temaslar devam edecek. Biz, devlette savunma sanayii organizasyonunun temelde çatısı olarak bu yapıyı oluşturmak üzere buradayız."