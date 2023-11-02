Hatipoğlu, İYİ Parti’den istifa etti!

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, görüş ayrılıkları nedeniyle partisinden istifa ettiğini açıkladı. Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Hatipoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile genel seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum."

İYİ Parti 43’e düştü

İdris Nebi Hatipoğlu'nun istifasıyla İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 43'e düştü.

Nebi Hatipoğlu, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada yerel seçimlerde AK Parti ve MHP ile ittifak yapabileceklerini belirterek şöyle konuşmuştu:

''Biz Eskişehir’de de diğer illerde de seçim döneminde CHP’li beraber ittifak yaptığımız arkadaşlardan ciddi sıkıntılar yaşadık. Mesela Eskişehir’de ‘İYİ Parti milletvekili çıkaramıyor, oyunuz boşuna gitmesin gelin CHP’ye oyunuz verin’ diye çalışmalar yapılmış. Ben kesinlikle Eskişehir’de CHP ile ittifak yapılması taraftarı değilim. Ama tabii ki bir sağ parti ile belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz. AK Parti, MHP, Saadet Partisi olabilir.''

AK Parti'ye katılacak iddiası

Öte yandan Meclis kulislerinde Hatipoğlu'nun önümüzdeki günlerde AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyor. Hatipoğlu, AK Parti'ye katılması halinde milletvekili sayısı 264'e çıkacak. Aynı zamanda Eskişehir'deki milletvekili sayıları da AK Parti ile CHP'nin 3'er tane olmak üzere eşitlenmiş olacak.