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Hatayspor'un malzemecisi Onur Akdeniz vefat etti!

Birçok futbolcusu enkaz altından kalan Hatayspor'dan kötü haber geldi. Kulüpte malzemeci olarak çalışan Onur Akdeniz'in vefat ettiği öğrenildi.

Hatayspor Kulübü'nde malzemeci olarak çalışan Onur Akdeniz'in vefat ettiği öğrenildi. Kentten gelen bilgiye göre Akteniz'in göçük altından cansız bedeninin çıraldığı belirtildi. Ayrıca Hatayspor eski teknik direktörü Ömer Erdoğan'ın sosyal medya hesabından Onur Akdeniz'in fotoğrafını paylaşarak "Allah rahmet eylesin" yazdığı görüldü.

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