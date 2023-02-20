Hataysporlu Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya getirildi!

Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya ulaştırıldı.

Atsu'nun cenazesini taşıyan Türk Hava Yollarının (THY) TK 629 sayılı İstanbul-Akra uçağı, Gana'nın başkenti Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanı'na indi.

Başkent Akra'daki Kotoka Havalimanı'nda konuşan Gana Devlet Başkan Yardımcısı Mahamudu Bawumia, "Umuda karşı umut ettik, geçen her gün dua ettik. Ama ne yazık ki bulununca yok oldu. Acı verici bir kayıp, çok acı." dedi.

Havalimanından Devlet Başkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia'nın yanı sıra bakanlar, ailesi ve taraftarlarca alınan cenaze, özel cenaze evine nakledildi.

Atsu için düzenlenecek cenaze töreninin tarihi daha sonra açıklanacak.