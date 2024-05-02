Hatayspor'da flaş ayrılık!

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, istifa kararı aldı. Genç teknik adamın istifasını yönetime sunduğu belirtildi.

Volkan Demirel'le ilgili son kararı yönetim verecek.

"Tribünler bağırıyor, haklılar" demişti

Volkan Demirel, geçen hafta oynanan ve 2-1 kaybettikleri Başakşehir maçının ardından istifa ile ilgili şunları söylemişti:

Tribünler bağırıyor, haklılar. Yorumlar yapılıyor, haklılar. İstifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı. Neden olmadığını yeri gelince konuşuruz. 'Git' derlerse giderim hiç sorun değil.