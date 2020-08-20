Hatayspor, Sekidika'yı istiyor

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Jesse Sekidika'ya Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor talip oldu.

SEKIDIKA İÇİN MASAYA OTURULACAK

Güney temsilcisi genç yıldızı transfer etmek için sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturacak.

24 yaşındaki Jesse Sekidika, bedelsiz geldiği Galatasaray'da 6 Süper Lig maçına çıktı ve 81 dakika süre aldı.