Hatayspor-Fenerbahçe maçına koronavirüs engeli
Yapımı tamamlanan Hatay Stadı'nın açılışında oynanması planlanan Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe özel maçı, artan koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi.
Yapımı tamamlanan Hatay Stadı'nın açılışında oynanması planlanan Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe özel maçı, artan koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi.
Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, özel karşılaşma 27 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da planlanmıştı.
"27 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da ev sahipliğimizde oynanacak olan özel maç, ülkemizde Covid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edilmiştir."
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