Hatay’ın ilçe adayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

İşte Hatay'ın ilçelerindeki AK Parti ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayları...

Altınözü Belediye Başkan Adayı: Rıfat Sarı

Antakya Belediye Başkan Adayı: İbrahim Naci Yapar

Arsuz Belediye Başkan Adayı: Değer Tultak

Belen Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı: İbrahim Gün

Defne Belediye Başkan Adayı: Gökhan Köse

Dörtyol Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı: Ömer Oğuz Uçar

Erzin Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı: Erhan Akı

Hassa Belediye Başkan Adayı: Selahattin Çolak

İskenderun Belediye Başkan Adayı: Mehmet Dönmez

Kırıkhan Belediye Başkan Adayı: Ömer Erdal Çelik

Kumlu Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı: Mehmet Deli

Payas Belediye Başkan Adayı: Bekir Altan

Reyhanlı Belediye Başkan Adayı: Ahmet Selman Yumuşak

Samandağ Belediye Başkan Adayı: Seyit Ali Aslan

Yayladağı Belediye Başkan Adayı: Mehmet Yalçın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday tanıtım toplantısında yaptığı açıklamadan öne çıkanlar ise şöyle:

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha yad ediyorum. Konutlarımızın inşası hızla devam ediyor. Konutlardan tamamlanan 7 bin 275 tanesinin kura ve anahtar teslim törenini gerçekleştirdik. Ardından iki hastanemizin resmi açılışlarını yaptık. Hastanelerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

"DEPREM TURİSTLERİ GİBİ DEPREMZEDELERİ OY SANDIĞI UFUKTA BELİRİNCE HATIRLAYANLARDAN DEĞİLİZ"

Hatay'ımızı en kısa sürede ayağa kaldırmak için canla başla çalışıyoruz. Deprem bölgesinde 390 bin hak sahibi vatandaşımızın sonuncusu da anahtarını alana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Temmuz'da Meclis tarafından kabul edilen ek bütçede 762 milyar liralık kaynak ayırdık. Bu yılın bütçesinde de yeniden imar için 1 trilyon liradan fazla kaynak tahsis ettik. Biz deprem turistleri gibi depremzedeleri oy sandığı ufukta belirince hatırlayanlardan değiliz. Biz hiçbir zaman ayrım yapmadan tüm fertleriyle milletimizin refahı için ter döken bir ittifakız. Hatay'ı eskisinden daha güvenli, daha görkemli bir şehir haline getirinceye kadar durmak yok. Hatay kamu yatırımlarını noksansız alsa da yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkarmakta zorlanan bir şehir.

"HATAY GARİP KALDI"

Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre herhangi bir şey gelmez. Şu an Hatay garip kaldı. Nerede belediye başkanı yok. Şimdi 31 Mart akşamı yeni bir dönemi Mehmet Öntürk kardeşim ve ekibi ile ayağa kaldıracaksınız.

Belediyecilik anlayışımızda yeni nesil dijital teknolojilere uygun altyapılar tesis etmek vardır.Sosyal belediyecilik hizmetlerini genişletmek vardır. Gerçek belediyecilik anlayışımızın temelinde mimarisi estetikle yoğrulmuş huzur ve güvenli kentler kurmak vardır. Amacımız şehirlerimizi geleceğe hazırlamaktır. Şehrin kalkınabilmesi için iktidarla yerel yönetim arasında uyum olması vazgeçilmezdir. İnşallah Hatay'da bunu da başaracağız. Biz depremzede kardeşlerimizi oy tercihlerine göre ayıran, oy rengine göre hizmete ve hürmete layık görenlerden değiliz.