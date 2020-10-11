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Hatay'daki yangını çıkaran PKK'lı teröristlere övgüye 1 gözaltı

Osmaniye'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin yangını çıkaran teröristleri övdüğü belirtiliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hatay ve Trabzon'daki orman yangınları üzerine sosyal medya hesabı üzerinden yaşanan olaylarla ilgili yangınları başlattığı iddia edilen terör örgütü PKK'lıları övdüğü ve örgütün propagandasını yaptığı belirlenen İ.D'yi evinde gözaltına aldı.

İ.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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