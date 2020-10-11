Hatay'daki yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Hatay'da Belen ilçesinde başlayan, rüzgarın da etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan yangın, dün kontrol altına alındı.

Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla 3 ilçedeki yanan bölgelerde, çok sayıda arazöz ve yer işçisiyle soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 gün önce çıkan, rüzgarın da etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan yangında, bazı yerleşim yerleri ve araçlar zarar görmüştü. Dün bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'sinin savcı tarafından serbest bırakıldığını ve 2 yeni daha şüphelinin olduğunu açıklamıştı.