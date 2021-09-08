Hatay'daki orman yangınında 3 gözaltı!
Hatay'ın Defne ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Hatay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi Aliboğazı mevkiinde önceki gün çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
3 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
AA'da yer alan habere göre jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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