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Hatay'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 gündür devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabah saatlerinde tekrar başlandı.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı İçmeler, Kisecik ve Karlısu mahalleleri kırsalında 2 gün önce başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. 

Havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına helikopter ve uçakla havadan müdahale çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Henüz kontrol altına alınamayan yangına 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45'i teknik 792 personelle müdahale ediyor.

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