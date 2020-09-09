Hatay'daki orman yangını 5'inci gününde kontrol altına alındı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde geçen hafta Cumartesi günü saat 10.40 sıralarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları 5'inci günde kontrol altına alındı.
Samandağı ilçesinde geçen hafta cumartesi günü saat 10.40 sıralarında çıkan, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak Antakya ilçesine sıçrayan orman yangını, 5'inci günde kontrol altına alındı. 2 uçak ve 12 helikopterle havadan, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45'i teknik, toplam 929 personelle karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alındığı açıklandı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, söndürme çalışmalarını, bölgeden koordine etti.
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