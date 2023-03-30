Hatay'daki "araba mezarlığı" felaketin boyutunu gözler önüne seriyor
Depremlerin yıkıma uğrattığı Hatay'da enkaz altında kalan binlerce aracın götürüldüğü toplama alanları, "araba mezarlığı"nı andıran görünümleriyle felaketin boyutlarını anlatıyor.
Depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'da, binlerce insana mezar olan binaların enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Yıkıntıların kaldırılmasıyla moloz yığınlarının altında kalan araçlar da gün yüzüne çıkıyor.
1 21
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Trafik Vakfınca Türkiye'nin farklı yerlerinden görevlendirilen yaklaşık 60 ekip, hurda araçların bulunduğu enkazlara gidiyor.
2 21
Ekipler, plaka veya şase numaralarını kayıt altına aldıkları araçları, çekicilerle şehrin 3 noktasında kurulan toplama alanlarına getiriyor.
3 21
Ezilmiş görüntüsü, kırık camları, kopan motor ve tekerleriyle adeta "araba mezarlığı"nı andıran binlerce otomobil, motosiklet ve kamyonetin bulunduğu alanlar, depremlerin yol açtığı yıkımı gösteriyor.
4 21