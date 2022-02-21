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Hatay'da yakalanan Suriye'deki terör örgütleriyle bağlantılı 3 zanlı tutuklandı

Hatay’ın Altınözü sınırında yakalanan Suriye'deki terör örgütleriyle bağlantılı 3 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Babatorun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırı yakınlarında Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 3 kişiyi yakaladı.

Yapılan soruşturmada, Özbek uyruklu 3 şüphelinin Suriye’deki terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edildi.

Şüpheliler İ.R, M.M. ve A.M. sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

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