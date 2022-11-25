AjansHaber.com.tr Yaşam Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu hap ve kokain ele geçirilmesiyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte ihbar üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Arama, 196 uyuşturucu hap ile 8,10 gram kokain ele geçirildi.

Otomobilde bulunan B.Y, E.Y, H.O. ve M.O. gözaltına alındı.

Ekipler, ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen B.Y'ye 13 bin lira ceza uyguladı ve otomobil de trafikten men edildi.

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