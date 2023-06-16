Hatay'da uyuşturucu operasyonu! 5 şüpheli gözaltında

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik Buluttepe, Pirireis, Barıştepe ve Meydan mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 332 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ile 3 tabanca ve 38 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler İ.Ç, A.D, E.B, S.C. ve S.E. gözaltına alındı.