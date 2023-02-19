Hatay’da TOKİ eliyle yürüttülen kentsel dönüşüm: 460 konutun ihalesine başlandı!

Yüzde 65’inin ruhsatsız yapılardan oluşması nedeniyle Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Meydan, Esentepe, Cumhuriyet, Numune, Pınarbaşı ve Modernevler mahalleleri Bakanlar Kurulu Kararıyla, 2013 yılında riskli alan ilan edildi.



Depreme hazırlık amacıyla yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına bazı kesimler itiraz ederek Bakanlar Kurulu’nun bu kararını mahkemeye taşıdı. Yapılan itiraz üzerine riskli alan kararı Danıştay tarafından iptal edildi.



Bunun üzerine alandaki ruhsatsız yapıların herhangi bir can ve mal kaybına yol açmaması için Bakanlar Kurulu kararıyla bu alanlar yeniden riskli alan ilan edildi.



İkinci kez yargıya taşınan bu kararın mahkeme tarafından tekrar iptal edilmesi üzerine kentsel dönüşüm süreci tıkandı, sürecin önünü açmak için, bilimsel ve teknik raporlar da dikkate alınarak alan bazlı kentsel dönüşüm yerine parsel bazlı dönüşüm sürecinin başlatılmasına karar verildi.

460 konutun ihalesine başlandı



Hatay’da TOKİ eliyle yürüttülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşların yüzde 80’i ile anlaşarak 460 konutun ihalesine başlandı.

''Depremden etkilenen 11 ilimizi en kısa sürede ayağa kaldıracağız''

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ''Depremden etkilenen 11 ilimizi en kısa sürede ayağa kaldıracak, yeni yerleşim yerlerimize yeni yuvalarımızı kuracak, güvenli ve sağlıklı konutlar inşa etmeye devam edeceğiz.'' ifadelerine yer verdi.