Hatay'da tamamen yıkılan 45 yıllık sanayi sitesinin enkazı kaldırılıyor

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı merkez Antakya ilçesinde 1978'de inşa edilen Özat Sanayi Sitesi de enkaza döndü.

Yaklaşık 300 iş yerinin tamamının yıkıldığı sanayi sitesinde Karayolları Genel Müdürlüğünce 29 Mart'ta başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarını 17 iş makinesi ve 30 kamyonla 70 personel yürütüyor.

İş makineleriyle kamyonlara yüklenen molozlar belirlenen alanlara götürülerek dökülüyor.

Sitede depremden önce granit üretimi yapan Bekir Karabacak, felaketin Hatay'da büyük yıkıma neden olduğunu belirterek vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Karabacak, "40 yılda elde ettiğimizi 40 saniyede gömdük. Sağ olsun devletimiz yanımızda. Enkazı kaldırıyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz. Allah kimseye yaşatmasın, düşmanıma vermesin. Sanayi sitesinde mermerciler, taşçılar, mobilya sektörü, otobüs koltuğu imalatı yapanlar vardı. Allah bize sabır versin inşallah." dedi.

Karabacak, yeniden ayağa kalkmak için mücadele edeceklerini, devletten destek beklediklerini söyledi.

Depremde eşi ve çocuğunu kaybeden Mehmet Keskin de 30 yıldır bu yerleşkede esnaflık yaptığını belirtti.

Keskin, makinelerini enkazdan kurtarmak için geldiğini ama çıkardıklarının kullanılamaz halde olduğunu ifade etti.

Nezir Yıldız da bu yerleşkenin Hatay'ın en eski sanayi sitesi olduğunu dile getirdi.