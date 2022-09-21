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Hatay'da "POS tefeciliği" operasyonu

Hatay'da, polisin düzenlediği operasyonda POS cihazıyla tefecilik yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, yaklaşık 3,2 milyar lira para hareketliliği tespit edilenmesi üzerine Antakya, Defne, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Polisin belirlenen iş yeri ve ikametlerde yapılan aramada, 1300 kredi kartı, 24 POS cihazı, 24 kaşe, 87 bin 645 Türk lirası, döviz, çek, senet, 1 tabanca ve tabancaya ait 50 mermi ile çok sayıda kredi kartı slibi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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