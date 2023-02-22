Hatay'da mezarlar yer değiştirdi!
Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Antakya Asri Mezarlığı'nda da hasar oluştu. Bazı mezarlar yola savrulurken mezar taşlarının kırıldığı görüldü
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, önceki gün saat 20.04'te merkez üssü Defne olan sarsıntının ardından birçok bölgedeki yol ve köprü ile önceden hasarlı yapılar zarar gördü.
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Ağaçlar devrildi mezar taşları kırıldı
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Deprem, Antakya Asri Mezarlığı'nda da hasara neden oldu.
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