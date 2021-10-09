Hatay'da kadına satırlı saldırı

Hatay'da yaşanan olayda, genç bir kadın kendisini satırla kovalayan kişiden kaçarak dükkan önünde tavla oynayanların yanına sığındı.

Ancak kimse yardım etmedi, oyunlarına devam etti. Bu sırada gelen saldırgan elindeki satırla yardım isteyen kadına defalarca vurdu.

Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.