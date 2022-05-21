Hatay'da iki noktada orman yangını

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karagöz Mahallesi ve Belen İlçesi Amanos Dağları eteklerinde orman yangını çıktı.

Olay yerlerine yangın helikopterleri ile Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait çok sayıda arasöz ve işçi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu Belen ilçesinde Kızılçam ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Arsuz ilçesindeki yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.