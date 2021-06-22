Hatay'da iki aile arasındaki husumet barışla sonlandı
Hatay'ın Payas ilçesinde mahalle kavgası nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aileyi AK Parti milletvekilleri ve Payas Belediye Başkanı Bekir Altan barıştırdı.
Kaya ve Laçin aileleri arasındaki husumet, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, AK Parti Payas İlçe Başkanı Veysi Güler, AK Parti Suruç İlçe Başkanı Mustafa Doğan ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle giderildi.
Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde düzenlenen barış töreninde dualar edildi, Kaya ve Laçin aileleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek husumeti sona erdirdi.
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