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Hatay'da feci kaza: 6 ölü 1 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, otomobille TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti 1 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Dörtyol- Payas kara yolunda Özerli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Ş.K. yönetimindeki 31 AGU 531 plakalı TIR, sağanak yağış nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Bu güzergahta giden 31 AJP 037 plakalı otomobil de TIR’a çarptı. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

TIR sürücüsü Ş.K. gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

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