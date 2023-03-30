Hatay'da enkaz toplama alanındaki molozlar "dağ" gibi yükseliyor!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki afette büyük yıkımın yaşandığı Samandağ'da ekipler 670'i yıkık, 557'si acil, 10 bin 70'i orta ve hasarlı binalarda çalışma yürütüyor.