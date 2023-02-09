Hatay'da enkaz altındaki 5 kişilik aile 80 saat sonra kurtarıldı!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki Ahrazoğlu Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları sürdürüldü.

AKUT, UMKE ve AFAD ile Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, inşaat işçilerinin desteğiyle yürüttükleri çalışmalarda, Suriye uyruklu anne Vefa Aburas'a ulaştı.

Ekipler, anne Aburas'ın ardından çocukları Zehra (12), Ahmet (9) ve Vasim'i (6), daha sonra eşi Hasan'ı da enkazdan sağ çıkarmayı başardı.

Sedyeye alınan aile bireyleri, alkışlarla ambulanslara taşınarak hastaneye kaldırıldı.