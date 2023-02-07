Hatay'da enkaz altında kalan 16 yaşındaki kız kurtarıldı!
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Hatay'da yıkılan bir binanın enkazı altında kalan genç kız kurtarıldı.
Türkmenbaşı Caddesi'ndeki 5 katlı müftülük binasının çökmesi sonucu lojman bölümünde enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla ekipler çalışmalarına devam ediyor.
Ortam dinlemesinin ardından enkazın altında olduğu belirlenen 16 yaşındaki Şevval Deniz, Kütahya Belediyesine bağlı itfaiye arama kurtarma ekibi tarafından, ilk depremden yaklaşık 22 saat sonra çıkartıldı.
Enkazdan kurtulunca ekiplere sarılıp ağlayan genç kız, hastaneye kaldırıldı.
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