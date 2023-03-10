Hatay'da DSİ ekipleri, 300 binanın enkazını kaldırdı

Özellikle merkez Antakya ilçesinde depremlerde yıkılan ya da hasarlı olduğu için ekiplerce yıkımı gerçekleştirilen binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor.

Enkaz kaldırma çalışmalarında 5 bölgeye ayrılan Antakya'da DSİ ekipleri de sorumluluk alanındaki "C" bölgesindeki enkazın molozlarını döküm sahasına naklediyor.

Kendi bölgelerinde 300 binanın enkazını kaldıran DSİ ekipleri, 580 binanın daha enkazını döküm alanına taşıyacak.

DSİ 6. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, kurumlarının depremin hemen ardından envanterindeki iş makinelerini bölgeye sevk ettiğini belirtti.

Gökçe, yıkımın en çok yaşandığı kentin Hatay olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Hatay'da en yoğun olduğumuz dönemde 331 kamyon ve 274 ekskavatörümüzle sadece enkaz kaldırma ve arama kurtarma faaliyetlerine müdahale ettik. 1000'in üzerinde personelle bu işlemleri gerçekleştirdik. Depremin üzerinden bir ay geçti. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. 900 bin ton moloz taşıdık. 1 milyon 100 bin litre civarında yakıt harcadık. Bütün personelimiz, diğer kamu kurumları, devletimiz var gücüyle çaba ve gayret sarf ediyor. Şu an sahada 774 makine, ekipmanla çalışıyoruz. Sadece Hatay'da 1000 personeliz. Şimdiye kadar 300 binanın enkazını kaldırdık. Acil yıkılması gereken binalar var. Bu acil yıkılması gereken binaların yıkım işlemi ve enkaz kaldırma işlemlerini de gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede 580 tane daha kalkacak enkaz var."