Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı 5 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı 5 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Samandağ ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.
Ekiplerin çevresinde önlem aldığı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 bina iş makineleriyle kontrollü olarak yıkıldı.
İşlemin ardından çıkan molozlar kamyonlarla enkaz döküm alanlarına götürüldü.