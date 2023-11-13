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Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı 5 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı 5 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Samandağ ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Ekiplerin çevresinde önlem aldığı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 bina iş makineleriyle kontrollü olarak yıkıldı.

İşlemin ardından çıkan molozlar kamyonlarla enkaz döküm alanlarına götürüldü.

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