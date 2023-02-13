AjansHaber.com.tr Gündem Tam 176 saat sonra enkazdan çıkarıldı!

Hatay'da depremin 176. saatinde bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremin 176. saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan Serap Dönmez kurtarıldı.

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Genç Apartmanı'nda AFAD, UMKE ve Umman arama kurtarma ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, göçük altında bir kişinin sağ olduğunu tespit etti.

Çalışmalar sonucu depremin 176. saatinde Serap Dönmez kurtarıldı.

Kurtarma çalışmasına katılan ekipler gözyaşı dökerek sevinç yaşadı.

Öte yandan enkazın yakınında bulunan bir kişinin de Dönmez'in çıkarılmasının ardından "anne" diye seslenerek gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Kurtarılan Dönmez, hastaneye kaldırıldı

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Asker celpleri ertelendi!
İstanbul'un en güvenli ve en riskli bölgeleri!
Üniversiteler yaza kadar uzaktan eğitime geçti
Enkaz altında kalan kişi, 148. saatte kurtarıldı!
Yıkılan binaların sorumluları yakalandı!
Genç futbolcu 96 saat sonra kurtarıldı!
DASK'tan açıklama: "Ödemede süre sınırı yok"