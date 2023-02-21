Hatay'da depremden zarar gören tarihi yapılar!
Anadolu topraklarının binlerce yıllık tarihinin izlerini taşıyan Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle birçok tarihi yapının yıkıldığı görüldü.
Anadolu topraklarının binlerce yıllık tarihinin izlerini taşıyan, çeşitli etnik kültürler ve inançlardan gelen insanların mozaik gibi birlikte yaşadığı yapılar Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yıkıldı. İşte Hatay'da yıkılan bazı tarihi yerler!
Ata Koleji
Rıfat Bereket tarafından 1900 yılında yapımına başlanan ve 1908 yılında kullanıma hazır hale gelen Ata Koleji binasının mimarisi, İstanbul'daki saraylar ve büyük konakların minyatürü halinde inşa edildi.
Ata Koleji'nin dış balkonlarının modeli Osmanlı saraylarının balkon tipinde ve taş oyma olarak yapıldı.
Rıfat Bereket 1908'de öldüğü zaman, bina varislerine kaldı ve Rıfat Bey'e yaşarken bu konakta kalmanın nasip olmadığı aktarıldı.
Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkılan tarihi yerlerden bir tanesi, Ata Koleji oldu.