Hatay'da depremden zarar gören tarihi yapılar!

Anadolu topraklarının binlerce yıllık tarihinin izlerini taşıyan, çeşitli etnik kültürler ve inançlardan gelen insanların mozaik gibi birlikte yaşadığı yapılar Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yıkıldı. İşte Hatay'da yıkılan bazı tarihi yerler!