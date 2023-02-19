AjansHaber.com.tr Gündem Binanın ek yapısı ayakta kaldı!

Hatay'da depremde çöken binanın ek yapısı ayakta kaldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir bina çökmesine rağmen yanında bulunan ek yapısı yıkılmadı.

Narlıca Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir bina depremler sırasında çöktü. Bu binanın yanında yer alan oda şeklindeki ek yapısı ise ayakta kaldı.

Binada yaşayan Enes Şafak,  yıkılan apartmanın sakinlerinin depremlerden yaralı kurtulduğunu söyledi.

Çapar, "Binanın yanında bulunan yapı sonradan ek oda olarak yapıldı. Depremde o kısım ayakta kaldı." dedi.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bostancı'da patlama!
Türkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama
Hatay'da deniz suyu çekildi
Oktay: Böyle bir şey söz konusu değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Alparslan Arslan koğuşunda ölü bulundu
AFAD: Verilere göre bölgedeki sarsıntılar sürüyor!