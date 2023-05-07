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Hatay'da deprem!

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydan geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 11.36'da 4.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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