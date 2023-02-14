Hatay'da binada mahsur kalan köpek kurtarıldı!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak'tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesinde çalışan maden işçileri, Antakya'daki çalışmalara destek veriyor.



Hasar gören bir binada arama yapan madenciler, köpek sesi duydu. Bunun üzerine ekipler çalışmalara başladı ve yaklaşık 3 saat süren uğraşlar sonucu depremden 204 saat sonra köpeği bulunduğu yerden çıkararak hayvanseverlere teslim etti.

Köpeğe, madenciler ve vatandaşlar tarafından su ve yiyecek verildi.