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Hatay'da 7 yaşındaki çocuk kurtarılmayı bekliyor!

Hatay'ın Antakya ilçesinde, yardım için en çok tweet atılan görüntülerden biri olan, depremde yıkılan binada belden aşağısı enkaz altında kalan 7- 8 yaşlarındaki erkek çocuğu kurtarılmayı bekliyor.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin vurduğu Hatay'da kent merkezi ile Kırıkhan ve İskenderun ilçelerinde yaklaşık 1200 bina yıkıldı.

Merkez ilçe Antakya’da 40- 50 yıllık binaların bulunduğu Cebrail Mahallesi’ndeki evlerin tamamı neredeyse çöktü, çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.

Belden aşağısı enkaz altında

Vücudunun belden aşağısı enkaz altında kalan Suriyeli 7- 8 yaşlarındaki çocuk için vatandaşlar seferber oldu.

Anne ve babasının da enkaz altında olduğu belirtilen çocuk, yaşadığı şok nedeniyle konuşamadı.

Cebrail Mahallesi’ne ekiplerin ulaşması bekleniyor 

Kurtarma ekiplerinin gelmesini bekleyen vatandaşlar, enkaz altındaki çocuğu gece üşümemesi için yorgana sardı, başına bere takıp, yanına da susadığı zaman içmesi için pet şişede su bıraktı.

Bugün sabahın ilk saatleriyle birlikte diğer bölgelerde arama kurtarma çalışmaları yeniden başlarken, Cebrail Mahallesi’ne ise ekipler henüz ulaşamadı. 

Binlerce binanın yıkıldığı bölgede elektrik, su, doğal gaz ve internet hizmeti verilemediği öğrenildi.

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