Hatay'da 5 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, iş yerinin gizli bölümlerine saklanmış variller içinde 5 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İş yeri sahibi A.Y. gözaltına alındı.