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Hatay'da 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD, Antakya/Hatay merkezli 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki yıkıcı depremle sarsılırken, depremden etkilenen 10 il içinde özellikle Hatay, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş hala sallanmaya devam ediyor.

AFAD açıklamasına göre saat 20.20'de Antakya/Hatay merkezli 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 7 km derinlikte oldu.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin Doğanköy/Hatay merkezli olduğunu belirtirken, büyüklüğü 4.4 olarak açıkladı.

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