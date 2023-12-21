Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Derinliği 9 kilometre olarak ölçülen depremin büyüklüğü 4.1 olarak belirlendi.

Sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum ile karşılaşılmadı.