Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
AFAD, Hatay'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Derinliği 9 kilometre olarak ölçülen depremin büyüklüğü 4.1 olarak belirlendi.
Sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum ile karşılaşılmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 21, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Antakya (Hatay)
Tarih:2023-12-21
Saat:21:24:33 TSİ
Enlem:36.33083 N
Boylam:36.15306 E
Derinlik:9.19 km
Detay:https://t.co/GCNL9FXE7E@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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