AjansHaber.com.tr Yaşam Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Hatay'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Derinliği 9 kilometre olarak ölçülen depremin büyüklüğü 4.1 olarak belirlendi.

Sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum ile karşılaşılmadı.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Kapıkule’de otomobilde 33 piton ele geçirildi
Çatalca'da feci kaza: 2 THY pilotu can verdi!
Liselilerin silahlı kavgası: 1'i ağır 2 yaralı 
14 yaşındaki çocuk, babasını balta ile öldürdü
Önce çevreye ateş açtı sonra yaşamına son verdi
Yaz meyvelerinin fiyatı çeyrek altın ile yarışıyor
Eski eş katliam yaptı: 4 ölü!